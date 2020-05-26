Украинцы смогут на референдуме отменять принятые Радой законы, – Стефанчук

Сам законопроект о референдуме обещают принять уже к концу июля

Законопроект о референдуме даст возможность украинцам отменять законы, принятые Верховной Радой. Об этом первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По словам Стефанчука, речь идет как об отмене законов в целом, так и части того или иного законодательного акта.

Также первый замглавы Рады рассказал, что сейчас проект закона находится на 4 этапе. Принять законопроект планируют ориентировочно к концу июля.

"Этот проект перевели на наглийский язык и отправили во все основные организации, которые занимаются выборами. Хотим получить международную поддержку и экспертизу этого законопроекта", – говорит он.

Также Стефанчук добавил, что по проекту закона уже получена поддержка от Международного фонда избирательных систем (IFES), которая занимается выборами по всему миру.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о "народовластии" и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.

В итоге, КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции Украины.