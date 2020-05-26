Украинцы смогут на референдуме отменять принятые Радой законы, – Стефанчук
2020-05-26 20:31:25
Сам законопроект о референдуме обещают принять уже к концу июля
Законопроект о референдуме даст возможность украинцам отменять законы, принятые Верховной Радой. Об этом первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире телеканала Украина 24.
По словам Стефанчука, речь идет как об отмене законов в целом, так и части того или иного законодательного акта.
Также первый замглавы Рады рассказал, что сейчас проект закона находится на 4 этапе. Принять законопроект планируют ориентировочно к концу июля.
"Этот проект перевели на наглийский язык и отправили во все основные организации, которые занимаются выборами. Хотим получить международную поддержку и экспертизу этого законопроекта", – говорит он.
Также Стефанчук добавил, что по проекту закона уже получена поддержка от Международного фонда избирательных систем (IFES), которая занимается выборами по всему миру.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сентябре, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о "народовластии" и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.
- В итоге, КСУ дал заключение, что законопроект о законодательной инициативе народа соответствует Конституции Украины.