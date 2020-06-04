Главе Минздрава времен Януковича отменили содержание под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что данное решение принято из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении.

"По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения. Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм Уголовного процессуального кодекса Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении", – говорится в заявлении.

Таким образом, суд удовлетворил апелляцию стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 28 августа 2019 года, которым к подозреваемой применялась мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Также в суде отметили, что в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения не были приняты меры для устранения указанных нарушений норм уголовного процессуального закона.

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября 2016 года стало известно, что Интерпол снял экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву с международного розыска.

28 августа 2019 года Богатырева вернулась в Украину и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.