Россия – искусственное образование. Она распадется при нашей жизни, это 100%, – Данилов

"Никто туда (в состав РФ, – ред.) по собственной воле не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится", – считает секретарь СНБО

Нынешняя Россия – искусственное образование, которое рано или поздно развалится. Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я для себя четко осознал, что в том виде, в котором существует РФ – это искусственно образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия. Это что, Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы?", – задается вопросом Данилов.

По его словам, Россия "в свое время была собрана под пулеметами". "Никто туда по собственной воле не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится", – считает секретарь СНБО.

"Мы должны также понимать, что это не произойдет так быстро, как нам того хотелось бы. Но то, что это будет при нашей жизни, – это 100%", – добавил Данилов.

Отдельно Данилов выразил мнение, что главное задание РФ – построение большой империи, которая была ранее. "Без Украины они этого сделать не могут. Им нужна Украина, Беларусь, Казахстан, и всё, что было в пределах СССР", – говорит он.

"И если кто-то считает, что Путин не будет посягать на страны ЕС - это тоже ошибка. Они точно так же будут посягать на страны Балтии, Польшу, Румынию и Венгрию. Они должны шатать Европу для того, чтобы ЕС прекратил существование. Это основное задание, после которого, скажем так, будет величие РФ", – заключил Данилов.

Как ранее сообщал Фокус:

Пентагон симулировал ограниченный ядерный обмен ударами между американскими и российскими силами, или другими словами, маленькую ядерную войну.