Президент внес в Раду законопроект о референдуме

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы

Верховная Рада зарегистрировала законопроект "О народовластии через всеукраинских референдум". Об этом говорится на сайте парламента.

Автором проекта закона является президент Владимир Зеленский. Он определил законопроект как неотложный.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

В тексте проекта говорится, что предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:

– утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции

– решении вопроса общегосударственного значения

– утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины

– прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

При этом среди вопросов, не подлежащих референдуму, указаны, среди прочего, вопросы амнистии, налогов и бюджета.

Отметим, что принятие законопроекта о референдуме является вторым этапом земельной реформы. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.

Как ранее сообщал Фокус: