Вакарчук останется в "Голосе" и будет привлечен к местным выборам, – нардеп
В "Голосе" говорят, что изначально Вакарчук говорил, что идет в Раду, чтобы завести в парламент новых людей, что он и сделал. "Это, собственно, его главное достижение", – говорит депутат Совсун
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, который вчера, 11 июня, заявил о намерении сложить полномочия депутата, не уходит из партии и будет привлечен к местным выборам. Об этом рассказала нардеп от "Голоса" Инна Совсун, передает hromadske.
"Он остается в партии. Он будет работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", – рассказала Совсун.
Также она отметила, что изначально Вакарчук говорил, что идет в Раду, чтобы завести в парламент новых людей, что он и сделал. "И это, собственно, его главное достижение... Работа в Раде – не то, что его всю жизнь интересовало", – говорит депутат.
Также Совсун отметила, что в Голосе недовольный нынешними рейтингами партии.
"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги сейчас неоптимальны и нам нужно работать над их повышением и переубеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы", – сказала она.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера, 11 июня, на брифинге в Мариинском парке Вакарчук заявил о намерении сложить мандат народного депутата. Заявление Вакарчука еще должна утвердить Верховная Рада.
- СМИ, ссылаясь на свои источники, связывают это решение с конфликтом в партии вокруг отставки главы МВД Арсена Авакова и приближением местных выборов.