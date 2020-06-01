Израиль в ближайшее время ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной, – МИД

Кнессет (парламент) Израиля в ближайшие недели планирует ратифицировать соглашение о свободной торговле с Украиной. Соответствующее заявление сделал глава МИД Израиля Габи Ашкенази в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об это сообщает пресс-служба МИД.

"На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", – говорится в сообщении.

Также министры обменялись приглашениями посетить Украину и Израиль соответственно.

Как ранее сообщал Фокус:

Соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и Украиной было подписано 21 января 2019 года.

11 июля 2019 года Верховная рада ратифицировала соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и Правительством Государства Израиль.