Минюст предлагает создать комиссию, которая займется делами люстрированных чиновников

По результату рассмотрения заявлений лиц, попавших под люстрацию, их могут восстановить в должности или выплатить компенсацию. "Или и то, и другое", – добавляет министр юстиции Малюська

Минюст разработал законопроект о внесении изменений в закон о люстрации. Об этом на брифинге рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает Интерфакс-Украина.

Проект закона разработан во исполнение решения Европейского суда, отмечает Малюська. По его словам, сейчас проект находится на рассмотрении Кабмина. "Ожидаем, что он будет рассмотрен или в следующую среду, или через неделю, для внесения его в Раду", – говорит министр.

Также он добавил, что законопроектом предусматривается создание комиссии, которая будет рассматривать заявления лиц, попавших под люстрацию.

"Европейский суд четко констатировал, что люстрация слишком широка, есть большое количество людей, которые пострадали безосновательно – соответственно государство обязано обеспечить механизм, чтобы возобновить нарушенные права", – объяснил Малюська функции этой комиссии.

Малюська отмечает, что по результатам такого пересмотра лица, которые попали под закон об очищении власти, могут быть "или возобновлены на должностях, или получат компенсацию, или и то, и другое".

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля ЕСПЧ отказал Украине в апелляции на решение по делу "Полях и другие против Украины". Суд решил, что закон о люстрации нарушил права украинских чиновников.