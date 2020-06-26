"Поблажек не будет": у Зеленского отреагировали на задержание главы Кировоградской ОГА

В Офисе президента утверждают, что заинтересованы в объективном и независимом расследовании в отношении Андрея Балоня.

Об этом написал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что перезагрузка, которая стала реальной при президенте Владимире Зеленском, дала шанс на обновление власти, поэтому ее представители заинтересованы в независимом расследовании.

Трофимов заверил, что "поблажек не будет, и это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь − ответишь по закону".

"У нас нет любимчиков или избранных. Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента", − указал он.

Трофимов также призвал сделать выводы и украинцам, что "посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому".

"В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет", − заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. По данным НАБУ, такую сумму он требовал от регионального представительства одного из госорганов за не создание препятствий в работе.