Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен

Президент получил 1 млн 356 тыс. гривен за продажу земельного участка, а еще 12 млн 114 тыс. гривен – за отчуждение недвижимого имущества

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн гривен доходов от отчуждения имущества.

Об этом свидетельствуют внесенные им в реестр деклараций изменения.

2 июля имущество Президента на сумму 13 млн 470 тыс. гривен приобрела Валентина Кисель.

Зеленский получил 1 млн 356 тыс. гривен за продажу ей земельного участка, а еще 12 млн 114 тыс. гривен – за отчуждение недвижимого имущества, но какого именно – не сказано.

Согласно декларации Зеленского за 2019 год, в его собственности есть только один земельный участок – в Иванковичах Киевской области, где он проживает вместе с семьей.

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Дом на этом участке площадью 354 кв. м, где проживает семья президента, обошелся ему в 2008 году за 815 тыс. гривен.

7 июля, президент Зеленский проинформировал НАПК о нарушении им законодательства – он не предоставил сведений о существенных изменениях имущества.Нацагенство по противодействию коррупции вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении за недекларирование облигаций внутреннего госзайма.

Так, в 2019 году его семья получила средства от погашения ОВГЗ на сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на их приобретение в сумме 5,2 млн грн. Стоимость этих операций превышала 50 прожиточных минимумов.

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.