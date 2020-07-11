Рада в понедельник подумает над возвращением урезанной зарплаты нардепов

Зарплату нардепам урезали во время пересмотра госбюджета на текущий год. Тогда предельные зарплаты чиновников устанавливались на уровне 10 минималок

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля рассмотрит отмену временного сокращения зарплаты нардепов. Соответствующий проект закона внесли в парламент еще 2 июля, а вчера вечером он появился в повестке Рады.

Ранее депутаты, при пересмотре бюджета на текущий год, проголосовали за лимит по зарплате в 10 минималок (минимальная зарплата – 4723 грн) для должностных и служебных лиц бюджетных учреждений. Действие лимита планировалось растянуть до конца карантина.

Президент Владимир Зеленский также в видеообращении говорил, что с апреля зарплата все госслужащих в Украине не будет превышать 47 тыс. грн.

"Независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников", – заявил он.

Премьер Денис Шмыгаль и вовсе предлагал до конца 2020 года урезать вдвое зарплаты всем чиновникам, которые получали больше 47 тыс. грн.