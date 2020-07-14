"Вносит раскол в общество". В "Слуге народа" выступили против языкового законопроекта Бужанского

Бужанский предлагает на три года отсрочить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке. Часть его коллег по фракции отказываются голосовать за документ в Раде

Часть нардепов от "Слуги народа" назвали языковой законопроект своего коллеги по фракции Максима Бужанского таким, что "вносит раскол в общество". Текст обращения опубликовала на своей странице в Facebook нардеп Анастасия Радина.

Речь идет о проекте закона №2362, в котором Бужанский предлагается отстрочить на три года (с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года) вступление в силу норм языкового закона и закона об образовании об обязательном изучение 80% предметов в школах на украинском языке.

"Заявляем, что законопроект противоречит нашим убеждениям и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решения общегосударственных задач общественного развития", – говорят "слуги народа".

Также депутаты добавили, что не будут голосовать за законопроект.

УП пишет , что к заявлению уже присоединились нардепы: Лиза Богуцкая, Дмитрий Наталуха, Анна Бондарь, Александр Аликсийчук, Егор Чернев, Евгений Петриняк, Богдан Яременко, Ростислав Тистык, Сергей Кузьминых, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Налетов, Лиза Ясько, Виктория Подгорная Иван Юнаков, Дмитрий Костюк, Андрей Богданец, Богдан Куцак, Иван Юнаков, Александр Санченко, Александр Мариковский, Татьяна Цыба, Анастасия Радина.