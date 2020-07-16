Нардепы уволили главу аппарата Рады Штучного. СМИ называли его "смотрящим" ОП за Разумковым

Ранее СМИ писали, что Штучный якобы получает зарплату в ОП за то, что "присматривает" за Разумковым, который демонстрирует самостоятельность в отношениях с президентом Зеленским

Нардепы проголосовали за увольнение Вячеслава Штучного с должности руководителя аппарата Верховной Рады – 307 голосов "за".

Штучный сам подал заявление на увольнение. LB.ua, ссылаясь на источники, пишет, что он решил уволиться в связи с переходом на другую должность на госслужбе.

Ранее УП писала, якобы Офис президента платит Штучному, чтобы тот был "смотрящим" за главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Дима [Разумков] как-то узнал, что Штучный "сидит на зарплате" в ОП. Вызывает его и говорит: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, так я и согласился". Разумков аж присел от такого "откровения". Говорит, что давай заявление, но Штучный то съехал", – рассказывал один из нардепов от "СН".

После этого президент Владимир Зеленский якобы звонил Разумкову и предостерегал от увольнения Штучного. "Не тронь его, это член нашей команды", – якобы говорил Зеленский. На это Разумков якобы ответил, мол он сам Штучного брал на работу и ему самому с ним разбираться.

Издание также отмечает, что в ОП якобы прощупывают возможность снятия Разумкова с должности спикера, ведь глава Рады демонстрирует свою самостоятельность. Впрочем, пока это происходит непублично.

За время работы в Раде у Разумкова сложились "ровные" отношения со всеми фракциями, он даже ездит с официальными поездками по регионам Украины. Один из руководителей фракции "СН" говорил УП: "Мы уже даже подкалывали Диму, что он к президентским выборам готовится и ездит в турне".

В "Слуге народа" на Разумкова якобы ориентируются около 30 депутатов.

Штучный стал руководителем аппарата Рады в сентябре 2019 года. До этого он работал первым замначальника Управления госохраны.