"Пообещал – уходи". Петиция об отставке Зеленского из-за недекларирования ОВГЗ собрала 27 тыс. голосов

18 апреля прошлого года Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" пообещал уйти, если нарушит закон, а 7 июля этого года он сам признался, что не внес в декларацию доход от ОВГЗ

Петиция с требованием отставки президента Владимира Зеленского из-за того, что он незадекларировал доход от ОВГЗ, собрала необходимое для ее рассмотрения количество подписей.

Сейчас под петицией подписались 27 199 человек (для рассмотрения нужно 25 тыс.).

Автор петиции обращает внимание главы Украины на то, что 18 апреля 2019 года в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 Зеленский пообещал уйти в отставку, если нарушит закон.

"Если нарушу закон, то уйду (в отставку) сам", – заявил тогда еще кандидат в президенты.

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А 7 июля 2020 года он сам признался, что не внес в свою декларацию доход в размере 5,1 млн грн от ОВГЗ и тем самым нарушил закон о предотвращении коррупции.

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Тогда же, 7 июля НАПК вручило президенту два админпротокола, а глава агентства Александр Новиков позже говорил, что поступок главы Украины может быть примером для других.

"Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он соврал своим избирателям", – говорится в тексте петиции.

"Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим видеть подтверждение этим громким заявлениям. Если пообещал – уходи", – также сказано в петиции.