Омелян заступился за задержанного Новака

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заступился за задержанного бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака, выразив недоумение действиями правоохранителей. Об этом он написал на Facebook-странице.

"За время работы министром инфраструктуры Украины я работал с двумя гражданами Польши: Славомиром Новаком и Войцехом Балчуном. Для меня является странным решение правоохранительных органов задержать именно господина Новака, полностью игнорируя результаты "работы" господина Балчуна", - отметил он.

Также он пожелал Новаку "доказать свою полную невиновность" и напомнил, что он "является близким соратником политического оппонента Дональда Туска - Анджея Дуды, который недавно победил во втором туре президентских выборов в Польше с разрывом в 2%".

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя правления "Укравтодора" Славомира Новака.

В свою очередь, в понедельник, 20 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабных обысках по делу о расхищении средств на дорожном строительстве под руководством бывшего главы "Укравтородора" Славомира Новака.