На Донбассе запретили использовать квадрокоптеры

Сред прочих мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе на заседании Трехсторонней контактной группы решили полностью запретить все виды беспилотных летательных аппаратов для обеих сторон.

Информация об этом появилась сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау указала в отчете такие новые меры по деэскалации: "Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности".

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Кроме того, в отчете Грау указано, что теперь ответный огонь в случае наступательных действий (какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления – ред.) допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО. Причем приказ на ответный огонь можно будет отдавать уже только после безуспешной попытки применить мирный координационный механизм. Кроме того, об издании таких приказов военным руководством прийдется уведомлять ТКГ.

Грау добавила, что участники ТКГ подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в н.п. Золотое и в н.п. Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

Вчера, 22 июля, в Луганской области открыли КПВВ "Меловое" для пешеходного пересечения границы с РФ - это пока что единственный пункт пропуска, где можно пересечь границу с Россией.

Также 22 июля – противник с помощью дрона сбросил на украинские позиции гранатометный выстрел ВОГ-25, в результате чего двое украинских военных получили осколочные ранения.