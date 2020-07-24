Помпео назвал Китай "новой тиранией"

По словам госсекретаря США, руководитель КНР Си Цзиньпин "тиранизирует" в Китае и за его пределами.

Госсекретарь Майк Помпео, выступая в президентской библиотеке США в штате Калифорния, заявил, что Китай является новой тиранией и призвал свободный мир на борьбу с ней. Госсекретаря цитирует сайт Госдепартамента США.

"Как президент Трамп очень ясно дал понять, нам нужна стратегия, которая защищает американскую экономику и, на самом деле, наш образ жизни. Свободный мир должен победить эту новую тиранию. ...Генеральному секретарю Си не суждено вечно тиранизировать внутри и за пределами Китая, если мы не допустим этого", – сказал Помпео.

Он призвал "признать жесткую правду" и действовать, "если хотим свободного XXI столетия, а не китайского века, о котором мечтает Си Цзиньпин".

Помпео также обвинил Китай в подрыве экономики США, и в том, что он несет военную угрозу для Америки.

"Мы наблюдаем ошеломляющие статистические данные о злоупотреблениях в торговле со стороны Китая, которые стоят американцам рабочих мест и наносят огромный удар по экономике США, в том числе здесь, в Южной Калифорнии. И мы наблюдаем за тем, как китайские вооруженные силы становятся все сильнее и сильнее, и становятся все более угрожающими", – сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что не исключает введения дополнительных санкций в отношении китайских чиновников. Ранее президент уже ввел санкции против Китая за спорный закон для Гонконга. А госсекретарь Майк Помпео добавил, что США установят визовые ограничения для "определенных сотрудников" китайских технологических компаний, включая Huawei.