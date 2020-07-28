Зеленский назначил Кирилича послом сразу двух стран

Автора "Украинского дипломатического календаря" назначили послом и Хорватии, и Боснии и Герцоговины.

Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил, посла Украины в Хорватии дипломата Василия Кирилича также послом Украины в Боснии и Герцеговине.

Указ №296/2020 был обнародован сегодня, 28 июля, на сайте президента.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", – сообщается в документе.

Теперь Кириличу придется совмещать свое новое назначение с должностью посла Украины в Хорватии, куда Зеленский определил дипломата 24 декабря 2019 года. До этого Василий Кирилич был заместителем директора Департамента консульской службы МИДа.

Кирилич является также автором "Украинского дипломатического календаря-2017", на разработку макета для которого, согласно тендеру на Prozorro, потратили 52 тысячи гривен.

Напомним, недавно посольство Украины в Армении облили борщом, за то, что Украина поддержала территориальную целостность Азербайджана.