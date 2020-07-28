В Раду внесли законопроект о финансовой отчетности общественных организаций

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который обязывает общественные организации обнародовать информацию о структуре своих организаций, а также об их финансировании.

Опубликованный сегодня проект закона №3564 будет распространяться только на те ОО, которые получают более 50% финансирования из-за рубежа.

"Иностранные государства, государственные органы иностранных государств, иностранные неправительственные организации, международные и иностранные организации, а также иностранные граждане, предоставляя значительную финансовую поддержку украинским общественным объединения, в свою очередь оказывают существенное влияние на деятельность этих организаций", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатор законопроекта - народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Автор документа сообщает, что изменения которые вносит законопроект в Налоговый кодекс Украины, соответствуют "принципам прозрачности и публичности" и будут способствовать приведению положений действующего законодательства "в соответствие с международными стандартами и положительными практиками иностранных государств".

Согласно пояснительной записке ОО с иностранной поддержкой должны будут обнародовать на своем сайте и подавать субъекту государственной регистрации ежегодно до 1 марта следующую информацию: персональный состав руководителей ОО, количество членов в организации, сумму взносов на отчетный год и их фактическое поступление на счета, общую сумму полученных доходов от физических лиц, предприятий, учреждений и организаций, а также сумму и цели доходов, полученных доходов из-за рубежа.

Кроме того, ОО придется сделать публичной информацию о: стране происхождения средств финансирования, о расходах организации, осуществленных за счет средств, полученных из-за рубежа, а также об участии руководителей ОО в руководящих органах других общественных объединений и политических партий.

Если общественная организация не выполнит этих требований, предлагается исключить ее из Реестра неприбыльных учреждений и организаций и обязать платить налоговые обязательства, штрафные санкции и пеню.