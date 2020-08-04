В ОП заявили, что Зеленский выяснял с Аваковым "кто в стране главный"

Наладить иерархическое подчинение между президентом и министром удалось не с первого раза.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно разговаривал с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым на тему субординации и полномочий.

Глава государства объяснил министру "кто главный в стране", заявил в интервью "Радио Свобода" советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, но на Арсене Борисовиче – безопасность", – сообщил Подоляк журналистам.

Как сообщает "Радио свобода" со слов Подоляка, налаживание иерархического подчинения между президентом и министром было вопросом "не одного разговора".

"Это вопрос поведенческих внутренних реакций… Мне кажется, что эта диспозиция… возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно стало понятно, что Зеленский – это серьезный игрок… И Арсен Борисович тоже это понял", – пояснил советник Андрея Ермака.

По словам Подоляка, "хорошая новость" в том, что Аваков понял, что президент – серьезный игрок в украинской политике.

Напомним, вчера, 3 августа, политтехнолог Михаил Подоляк сообщил, кто является главным спичрайтером Владимира Зеленского, а также рассказал, кто работает в медиа-штабе ОП.