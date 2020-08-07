Замглавы МИДа отреагировал на уголовное дело против него

Чиновник заявил, что в "уголовном" письме отражена официальная позиция Украины, а не его личная.

Заместитель главы МИД Василий Боднар прокомментировал открытие против него уголовного производства.

"Театр абсурда, пьеса в 3-х действиях. Народный депутат УКРАИНЫ пытается привлечь к ответственности заместителя Главы МИД УКРАИНЫ (то есть мою скромную персону) по внешнеполитическую позицию УКРАИНЫ!", – написал Боднар у себя в Facebook.

По словам Боднара, он действовал в пределах своих полномочий и компетенции и на основании действующего законодательства Украины, а в подписанном ним письме "отражена официальная позиция Украины, а не его личная". Кроме того, чиновник заявил, что "готов к защите своей чести, достоинства и доброго имени всеми правовыми средствами".

Дело против замминистра иностранных дел открыто за директиву МИДа с его подписью, в которой чиновникам объяснили позицию Украины по вопросу геноцида в Армении.

В частности, письмо предназначалось государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи, и в нем разъяснялось, что Украина не признает "геноцид армянского народа". Вот этот документ:

Еще 22 апреля его обнародовала у себя в Facebook депутатка от "Слуги народа" Дарья Володина.

"Такие "письма счастья", по моей информации, МИД рассылал в госорганы ещё при Порошенко и, как я понимаю, замминистра решил продолжить эту традицию", – написала тогда Володина. 26 апреля депутатка опубликовала у себя в Telegram-канале депутатское обращение по єтому поводу в ряд органов, включая ГБР и МВД.

А вчера, нардепка опубликовала ответ на обращение, пришедший из Государственного бюро расследований, которое сообщило, что открыло уголовное производство. Предварительная квалификация – ч1. ст.367 УК Украины (служебная халатность).

Напомним, в феврале 2018 года Нижняя палата парламента Нидерландов признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году.