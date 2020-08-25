Трамп официально номинирован Республиканской партией на второй президентский срок

На общенациональном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) Республиканская партия США повторно выдвинула кандидатом в президенты действующего главу государства Дональда Трампа. Кандидатом в вице-президенты страны также утвержден Майк Пенс.

Об этом передает Радио Свобода.

Отмечается, что глава Белого дома получил необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов, а кандидатура Пенса была одобрена без подсчета голосов, так как у него не было конкурентов.

Перед выступлением Трампа на съезде, его сторонники скандировали фразу: "Еще 4 года".

"Если вы хотите действительно свести их с ума, скажите "еще 12 лет", – отреагировал шуткой Трамп.

В своем выступлении американский лидер снова заявил, что демократы попытаются украсть у него победу, используя голосование по почте и ситуацию с пандемией.

"Они (демократы) занимаются тем, что используют COVID-19, чтобы украсть выборы. Они используют COVID-19, чтобы мошенническим образом лишить американский народ справедливых и свободных выборов", – сказал он.

Трамп будет бороться за переизбрание на фоне борьбы с последствиями пандемии, снижения экономического роста, а также массовых протестов из-за расового неравенства и жестокости полиции.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что спикер Конгресса Нэнси Пелоси может стать президентом США, если голосование по почте, введенное в некоторых штатах в связи с короновирусом, надолго задержит подсчет голосов на выборах.