"Соросовский клан давил на Генпрокурора". Пискун сказал о причинах своего увольнения

Уволенный с должности внештатного советника Генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун в эфире телеканала "112 Украина" подтвердил свою отставку и назвал причины увольнения.

Он сказал, что заявление об увольнении написал "исключительно по собственной инициативе", и что увольнение с должности не касается его личных отношений с генпрокурором.

По словам Пискуна, он стал советником генпрокурора для того, чтобы помочь незаконно уволенным работникам прокуратуры получить компенсации или восстановиться в должности (он и возглавляемый им Совет юристов являются третьей стороной соответствующих споров в судах). Этим он занимался и до назначения. "Сначала было взаимопонимание с Венедиктовой, что надо восстанавливать людей, выдавать им справки. Что реформа должна приводить к усилению роли прокуратуры в обществе и государстве", – сказал Пискун.

Но почти за месяц в этом направлении ничего не было сделано. "Я понял, что мне лучше быть сбоку, а не внутри системы", – сказал экс-советник. И добавил, что у генпрокурора еще восемь советников, "они давали другие советы, чем я", – пояснил Пискун.

После этого он сказал, что после его назначения на Венедиктову стали давить люди, которые "привыкли, что они в государстве все решают. И меня использовали как новый рычаг давления на Венедиктову, а я не хочу этого", – сказал экс-советник. Этих людей Пискун назвал "соросовским кланом", добавив, что в него входят люди как внутри Украины, так и вне ее.

Напомним, 30 июля генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила 61-летнего председателя Союза юристов Украины, экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах. Позже Венедиктова объяснила, почему решила взять Пискуна в свои советники.

Отметим, Пискун несколько раз находился на посту генпрокурора Украины. Впервые он возглавлял Генпрокуратуру с 6 июля 2002 по 29 октября 2003 года во время президентства Леонида Кучмы. Также возглавлял ГПУ с 10 декабря 2004 по 14 октября 2005 года и с 26 апреля по 24 мая 2007 года, а потом был уволен президентом Виктором Ющенко.