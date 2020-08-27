Саакашвили на родине ждет тюрьма, – глава Минюста Грузии

Экс-президенту Грузии вынесены несколько приговоров. Его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов.

Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попытается вернуться на родину, то будет задержан на границе.

Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, добавив, что будет только рад приезду Саакашвили, передает "Эхо Кавказа".

"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", – сообщила Цулукиани, комментируя видеообращение Саакашвили из Киева, в котором он пообещал вернуться.

По словам главы Минюста, Саакашвили находится в розыске и в отношении него вынесены несколько приговоров.

Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", в настоящее время Саакашвили никуда не уезжает, а "запущенный месседж о возвращении в Грузию – это политический предвыборный ход".

Кроме того, по данным "Легитимного", в Грузии готовятся протесты по аналогии с белорусскими, а Саакашвили планирует в будущем возглавить эту "новую революцию".

В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел. Его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов.