Представители полиции заявляют, что они и сами переживают за задержанных.

В Киеве и других городах Украины проходят акции в поддержку задержанных активистов "Нацкорпуса", которые атаковали автобус организации "Патриоты – За жизнь".

Как передает PavlovskyNews, киевская акция проходит под стенами Министерства внутренних дел, где, по подсчетам, канала собралось около ста человек.

Фото: Telegram / PavlovskyNews

Людей, которые расстреляли под Харьковом автобус ОПЗЖ и избили его пассажиров, протестующие называют "робингудами". По словам собравшихся под зданием МВД, против задержанных фабрикуют дела и проводят незаконные обыски.

"Им посочувствовал советник главы МВД, который вышел к толпе. Представитель ведомства заявил, что у его коллег "болит" за задержанных, однако необходимо искать другие способы борьбы с оппонентами. Например, идти и голосовать на выборах", – сообщается в публикации.

Фото: Telegram / PavlovskyNews

Как сообщает местное издание "Мой город", в Николаеве, под зданием областного управления Нацполиции, состоялся аналогичный митинг.

Сообщается, что организаторами акции выступили представители местной ячейки "Нацкорпуса". Под здание полиции они пришли с плакатами: "Защита страны – не преступление", "Кива=Медведчук=Путин", "Титушки Кивы = кремлевские", "ОПЗЖ работает на Москву" и "Патриотам волю".

Фото: Mycity.mk.ua

К митингующим вышел начальник областной полиции Максим Ахрамеев, которому передали письмо с требованием Нацкорпуса "прекратить преследования патриотов".

Фото: Mycity.mk.ua

Призыв провести всеукраинскую акцию протеста в поддержку "харьковских патриотов, вставших на защиту Украины против пророссийских банд Медведчука-Кивы" появился на сайте "Национального корпуса" вчера, 2 сентября. В своем объявлении Нацкорпус первым назвал задержанных "харьковскими робингудами".

Напомним, 31 августа, суд арестовал всех задержанных за нападение на автобус "Патриотов – за жизнь", с мерой пресечения – содержание под стражей в течение 60 суток без права залога. Ранее мы собрали все, что известно об инциденте под Харьковом.