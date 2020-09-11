Путин и Лавров извинились перед президентом Сербии за пост Захаровой

Путин уверил Вучича, что Захарова, сравнившая последнего с Шерон Стоун, говорила от себя лично

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что президент РФ Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров извинились перед ним за пост Марии Захаровой. Об этом Вучич сообщил в интервью сербскому телеканалу RTS.

“Путин, как и министр иностранных дел Лавров, никогда передо мной не извинялись. А из-за этого они это сделали оба, хотя сам я об этом даже не упоминал,” - рассказал Вучич. Это произошло во время телефонного разговора Вучича с Путиным 10 сентября.

“Он проявил порядочность и сказал, что за словами Захаровой не стоит российское государство и он лично,” - оценил извинения Путина Вучич. Со своей стороны сербский президент ответил, что не считает пост Захаровой существенным инцидентом, поскольку некоторые сербские депутаты “несут чушь о России”, и он за них не извиняется.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что перед Вучичем извинялись. “Да, это так,” - ответил он российским журналистам.

Напомним, основанием для скандала стал пост представителя МИД РФ Марии Захаровой 5 сентября, посвященный визиту Вучича в Вашингтон. В нем она сравнила президента Сербии с героиней Шерон Стоун из “Основного инстинкта”, предложив тому закинуть ногу на ногу, сидя перед Трампом.

Позднее она отредактировала пост, принеся извинения и добавив, что он был неверно истолкован.

Сам Вучич отреагировал на пост Захаровой 6 сентября, назвав его “примитивизмом и пошлостью”.

“Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова. Примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней”, – парировал Вучич, выразив сожаление в связи с тем, что Россия не ценит Сербию как единственную европейскую страну, отказавшуюся присоединиться к антироссийским санкциям.