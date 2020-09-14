Венедиктова назначила новых глав прокуратуры семи областей

Глава Офиса генпрокурора отметила, что у областных прокуратур на новом этапе работы довольно ответственная задача.

Офис генерального прокурора сообщил о назначении новых прокуроров семи областей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры – Александра Фильчакова.

Новым руководителем Житомирской областной прокуратуры стал Александр Билошицкий, Закарпатской областной прокуратуры – Дмитрий Казак, Хмельницкой областной прокуратуры – Алексей Олейник.

Также руководителем прокуратуры Луганской области назначили Николая Прыбигу, Черновицкой области – Ирину Кравченко, а Запорожской области Виктора Приходько.

В ОГУ отметили, что прокуроры успешно прошли оценивание по критериям профессиональной компетентности, этики и добропорядочности.

Венедиктова ответила, что на новом этапе работы областных прокуратур у них довольно ответственная задача.

"Надеемся, что руководители наладят результативную работу, коллективы будут работать плодотворно, а общество оценит их деятельност", – сказала Венедиктова.

Ранее Ирина Венедиктова заявила, что не намерена уходить в отставку по собственному желанию. По ее словам, написанного заранее заявления об отставке не существует. Она считает, что уходить сейчас с поста было бы безответственно, отметив, что собрать голоса за ее отставку может Верховная Рада, но в парламенте пока нет такой инициативы.