Депутат от "Слуги народа": Мы все – микробы, они бывают полезными

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура выразил мнение, что все депутаты его фракции в отношении президента Владимира Зеленского являются "микробами".

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста издания НВ, как много во фракции "Слуга народа" так называемых "микробов", о которых Зеленский говорил на недавнем съезде партии.

"Микробы бывают не только вредными, но и полезными. В отношении Зеленского, мы все – микробы. Мы не являемся большими политиками, какими некоторые себя возомнили через год", – сказал Качура.

Он добавил, что несмотря ни на что, президент Украины по-прежнему сохраняет личный рейтинг.

"Понятно, что нет рейтинга СН, нет рейтинга Кабмина, есть только рейтинг президента", – сказал Качура.

Народный депутат также отметил, что без Зеленского не было бы партии "Слуга народа".

"Те, кто об этом забывают, на мой взгляд, являются микробами", – сказал он.

Напомним, президент Зеленский, выступая на съезде партии "Слуга народа", назвал "микробами" некоторых народных депутатов из своей фракции, которые "забыли, для чего попали в Верховную Раду". Он добавил, что "их никогда не вспомнит история".