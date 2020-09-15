Зеленский назвал сроки очередной встречи помощников "нормандской четверки"

По словам президента, на прошлой встрече в Берлине стороны обсудили, но не решили несколько проблем.

Очередная встреча политических советников "нормандской четверки" состоится в течение 10 дней.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках визита в Австрию. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По его словам, на прошлой встрече в Берлине стороны проговорили, но не решили несколько проблем. По итогам новой встречи могут быть определены сроки саммита лидеров стран "нормандской четверки".

"Поэтому будет встреча, я знаю, что в течение… Ну, не могу обещать, но мне кажется в течение 10 дней должна быть, верю в это, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров "нормандской четверки", – сказал Зеленский.

Зеленский надеется, что советники урегулируют несколько вопросов, связанных не только с режимом тишины, но и определением точек развода войск, обменом пленных, открытием новых КПВВ.

Между тем, кремлевский источник Telegram-канала "Легитимный" утверждает, что в течении 10 дней не будет встречи политсоветников в "нормандском формате".

По данным источника, пока не будет решен вопрос с выборами на той части Донбасса, которая контролируется Украиной и не произойдет разведения вооружения хотя бы на одном участке, то встречи не будет.

Напомним, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров советников лидеров "нормандской четверки". По его словам, стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи "прорывов нет".

Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак провел встречу с послами стран G7, на которой рассказал о результатах встречи в Берлине советников лидеров стран "нормандского формата".