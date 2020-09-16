Кравчук заставил Грызлова признать, что ОРДЛО – территория Украины, – СМИ

Уполномоченный представитель России сначала сказал, что ОРДЛО – это якобы "отдельная территория".

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) глава украинской делегации Леонид Кравчук потребовал извинений от уполномоченного представителя России Бориса Грызлова за слова о том, что ОРДЛО якобы является "отдельной территорией".

Об этом пишет Интерфакс-Украина, со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

По информации собеседника издания, Кравчук подчеркнул, что подобные заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, а также позиции стран нормандского формата, в том числе и России.

"ОРДЛО – это территория Украины, и такой всегда останется", – сказал Кравчук.

По информации источника, Грызлову пришлось признать, что ОРДЛО является украинской территорией, а Минские соглашения направлены на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины.

Кравчук также добавил, что Украина выполняла, и будет выполнять все решения и договоренности ТКГ о прекращении огня.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения в нынешних условиях не получится выполнить из-за разных позиций Украины и России в вопросе проведения выборов на Донбассе. По его словам, выход из такой ситуации – это "Нормандский формат".