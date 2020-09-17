Если не Кернес, то кто? Как болезнь мэра Харькова изменит баланс сил в городе

До последнего времени предвыборную ситуацию в Харькове можно было описать одним словом — стабильность. По всем раскладам, Геннадий Кернес терял монобольшинство в горсовете, но сохранял за собой мэрское кресло. В то же время одним из мотивов участия в выборах его основного конкурента — Александра Фельдмана (ОПЗЖ) — могло стать стремление защитить свои активы в городе. Теперь все изменилось.

Действующий мэр Геннадий Кернес — политический тяжеловес в Харькове. Он в третий раз собирается на местные выборы, и социология показывает, что у него есть все шансы остаться в кресле мэра еще на пять лет. По данным группы "Рейтинг" на июль 2020 года, 60% горожан довольны работой Кернеса, а по результатам соцопроса центра общественного развития Интер-акция, проведенного 12 августа, 41,9% среди тех, кто собирается на выборы, отдали бы за него свои голоса.

Однако прогнозы могут измениться в связи с резко ухудшившемся здоровьем мэра. В начале недели прошли слухи, что мэр Харькова находится в коме. Позже выяснилось, что он заболел коронавирусом. 15 сентября Геннадий Кернес в "Фейсбуке" написал, что идет на поправку и "все планы в силе", а уже вечером 16 сентября его на самолете доставили в немецкую клинику "Шарите". По словам бизнесмена Павла Фукса, который разговаривал с политиком по видеосвязи, его состояние тяжелое, но он остается в сознании.

Геннадий Кернес "Блок Кернеса — Успешный Харьков"

"Сейчас ситуация резко обострилась, и Геннадий Кернес формально может не успеть подать документы для участия в выборах. — говорит Фокусу Антон Авксентьев, политический эксперт. — Я не думаю, что это моментально изменит баланс сил в Харькове и усилит позиции конкурентов. Любой кандидат от "Блока Кернеса" все равно будет фаворитом кампании, потому что пойдет под знаменем Геннадия Адольфовича, к которому весь город проникнется эмпатией, в связи с ухудшением здоровья".

Пока, по словам эксперта, у Кернеса обсуждают несколько возможных преемников. Один из них — бизнесмен Александр Ярославский. Он планировал возглавить список депутатов от партии "Блок Кернеса — успешный Харьков" на выборах в горсовет. "Этот вариант устраивает и Офис президента, и Арсена Авакова. — замечает Авксентьев. — Вопрос только в том, захочет ли сам Ярославский. Ведь работа мэра требует определенного ритма и графика, который может быть для него непривычным".

Второй кандидат в преемники — первый зам мэра Игорь Терехов. По словам эксперта, после того, как Геннадий Кернес ушел на больничный, в Фейсбуке резко активизировалась реклама личной страницы его заместителя. "Он очень хочет, но его могут не согласовать. — говорит Авксентьев. — До 2010 года Терехов был в команде Арсена Авакова, потом перебежал к Кернесу. Аваков, имея серьезное влияние в таких вопросах, теоретически может наложить вето на кандидатуру Терехова. И не факт, что первый зам Кернеса захочет воевать".

Третий вариант, который обсуждают в кулуарах — кандидатура экс-главы Харьковской ОГА Михаила Добкина. Также вместо Геннадия Кернеса могут выдвинуть кого-то из его сыновей. Официально регистрация участников местных выборов закончится 24 сентября. Так что ситуация с участием Геннадия Кернеса или кого-то из возможных преемников разрешится до конца следующей недели.

Стоит отметить, что в Харьковском горсовете опровергают информацию о тяжелом состоянии здоровья Геннадия Кернеса и заявляют о том, что для регистрации кандидата в мэры личное присутствие не нужно — документы может подать и уполномоченное лицо.

"У "Блока Геннадия Кернеса "Успешный Харьков" нет другого кандидата", — сообщил глава пресс-службы Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

До недавнего времени у действующего городского головы не было весомых конкурентов, считают эксперты, пока летом от партии "ОПЗЖ" к гонке не присоединился нардеп и мультимиллионер Александр Фельдман. В городе ему принадлежит "Концерн АВЭК и Ко", который занимается управлением и развитием коммерческой недвижимости. Основной актив компании — харьковский оптово-розничный рынок "Барабашово", где работают около 60 тыс. человек. Ежегодный доход от аренды торговых площадей оценивают в 800 млн грн (по данным Фокуса в 2019 году). Именно вокруг рынка "Барабашово", начиная с 2000-х, то затухает, то разгорается конфликт между Фельдманом и Харьковским горсоветом, сопровождаемый забастовками предпринимателей, нападениями на активистов и пожарами.

Александр Фельдман ОПЗЖ

Год назад противостояние перешло в активную фазу. Осенью ­2019-го Кернес анонсировал строительство дороги через рынок. Фельдману это не понравилось. "Кернес хотел получить влияние над "Барабашово", потому что все остальные торговые объекты в городе принадлежат ему", — замечает в разговоре с Фокусом Антон Авксентьев, политический эксперт в Харькове. В ответ Фельдман решил участвовать в мэрских выборах. У себя в "Фейсбуке" бизнесмен написал, что надеется на честную гонку: "В нашем городе не может и не должно быть мэра-царя, от расположения или немилости которого зависят судьбы предприятий, компаний, судьбы людей".

"Сегодня Харьков — единственный областной центр с однопартийным промэрским большинством, — продолжает Авксентьев. — Во многом это стало возможно из-за недопуска к выборам в горсовет "Оппозиционного блока" в ­2015-м. Сейчас такой трюк не пройдет. Конечно, Кернес хотел бы решить все одним туром. У него высокие шансы на победу, его партия, созданная специально под выборы, идет в городской и областной советы, представлена в 56 ОТГ. Но многие прогнозируют, что осенью ОПЗЖ пойдет в рост на юго-востоке, особенно когда включится на полную мощь их центральное вещание. Отбирать голоса в Харькове будут именно у Кернеса, ведь их электоральные поля пересекаются. Так что одна из главных интриг — помешает ли ОПЗЖ Кернесу создать монобольшинство в советах. С таким ресурсным кандидатом, как Фельдман (по данным Рейтинга, в июле 2020-го 36% харьковчан относились к бизнесмену положительно), у них неплохие шансы".

Алексей Кучер "Слуга народа"

На третьем месте в рейтинге по областному и городскому советам — "Слуга народа". В мэрской гонке от них участвует Алексей Кучер — 34-летний глава Харьковской облгосадминистрации.

На пост главы обладминистрации Кучера назначили в ноябре прошлого года. Он должен был урегулировать конфликт местных элит, в том числе вокруг рынка "Барабашово". Но в итоге поругался с мэром. Еще одна сила, которая будет забирать голоса у Кернеса в области, — блок бывшего губернатора Юлии Светличной.

Игорь Черняк Блок Светличной "Разом!"

Социология

Выборы в горсовет

30,7% — "Блок Кернеса - Успешный Харьков"

17,3% — ОПЗЖ

15,9% — "Слуга народа"

10,8% — Блок Светличной "Разом!"