ЦИК запустит шутливую онлайн-игру о выборах

В игре будут обучать избирательным темам в доступной форме.

Центральная избирательная комиссия разработала бесплатный онлайн-портал "ЦИК: Просвита". На нем 21 сентября запустят игру, в которой будут обучать основным избирательным темам в шутливой и доступной форме.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. Каждый желающий сможет лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчиллем, княгиней Ольгой и другими личностями", – говорится в сообщении.

Над проектом работали более 30 специалистов.

Отмечается, что на портале можно бесплатно узнать о том, что такое демократия, принципы выборов и их организация, познакомиться с избирательными системами и тому подобным. Никаких цитирований законов и скучных определений не будет, обещают создатели портала.

"Портал имеет стильное визуальное оформление, ведь на страницах проекта оживают иллюстрации к книге "Слово о полку Игореве", – говорят в ЦИК.

Ранее сообщалось, что граждане Украины, у которых выявили коронавирус, смогут принять участие в голосовании на местных выборах, которые запланированы на 25 октября 2020 года.