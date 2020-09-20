Зеленский представил Верещук кандидатом в мэры Киева: "Столицей необязательно должен управлять киевлянин"

Президент Владимир Зеленский на конференции Киевской городской организации "Слуги народа" представил кандидата в мэры Киева Ирину Верещук. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Мероприятие проходило на территории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Киев является домом для всех украинцев, в котором не должно быть таких проблем, как пробки на дорогах, хаотичные застройки, загрязненный воздух.

"Столица Киев – дом всех украинский. Киев - это лицо Украины. И больно смотреть, как это лицо искажают хаотичные застройки. Киев – это душа Украины, и мы не хотим видеть, как в эту душу плюют выбросы и смог. Киев – сердце Украины, и оно должно биться полной грудью", – сказал Зеленский.

Представляя Верещук как кандидата в мэры, Зеленский также указал на то, что руководить столицей не обязательно должен коренной киевлянин.

"Просто чтобы работать на благо города – необязательно быть "коренным". Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу. Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев сейчас находится в неприлично низком 173 месте в рейтинге городов по качеству жизни, уступая даже столице Уганды. Вместе с тем, столица Украины среди лидеров по уровню загрязнения воздуха и самых дорогих мест для жизни.

Мы все хотим, чтобы наша столица, наконец, получила тот вид, которого давно заслуживает, чтобы она стала комфортной, современной и уютной, – сказал Зеленский.

Отметим, согласно ежегодного рейтинга городов Mercer 2020, по стоимости жизни Киев занимает 106-е место, поделив его с делит с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия). По качеству жизни столица Украины находится на 173 строке из 231 города.

Напомним, кандидат в мэры столицы Ирины Верещук выбрала образ Мэри Поппинс для агитационного ролика. На съемках видео она "летала" в желтом плаще и с зеленым зонтиком.