Зеленский прибыл в Словакию с официальным визитом
В ходе визита глава государства встретится с руководителями Словацкой Республики и подпишет ряд двусторонних соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Словацкую Республику. Глава государства прибыл в Братиславу накануне вечером.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В ходе визита Зеленский проведет встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.
Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
Напомним, Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил о необходимости реформирования организации.