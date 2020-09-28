Муж главы избиркома съел заявление кандидата в мэры Василькова, — Мосийчук

"Происходят дикие вещи, когда одни кандидаты пожирают документы других", — говорит Игорь Мосийчук, который и предал инцидент огласке.

В понедельник, 28 сентября, муж председателя Васильковской территориальной избирательной комиссии Татьяны Браницкой украл и съел заявление кандидата на должность Васильковского городского главы Валерия Поповича.

Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Валерий Браницкий при этом также является кандидатом на пост мэра Василькова.

"Татьяна Браницкая допустила к избирательной документации своего мужа, а тот украл и съел заявление конкурента", — написал Мосийчук.

Татьяна Браницкая представляет партию "Слуга народа", и Мосийчук сообщил, что партия уже обратилась в ЦИК с заявлением о замене Браницкой в составе Васильковской территориальной избирательной комиссии.

Сам Игорь Мосийчук, заявив, что Браницкая "потеряла всякое моральное право руководить и работать в избирательной комиссии", призвал вмешаться в ситуацию нардепа от партии "Слуга народа" Александра Дубинского.

Позже экс-нардеп сообщил, что в теризбирком зашли сотрудники полиции и сообщили о заминировании.

"Майбах" заминировал теризбирком. В Васильковском ТИК новый трэш", — написал он.