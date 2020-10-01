Ахметов продолжает борьбу против Медведчука и ОПЗЖ: На этот раз на медиа-рынке

Злость олигарха понятна: он проигрывает в политике, во влиянии, в медиа – во всех сферах, где интересы Ахметова и Медведчука пересекаются. Об этом в своем блоге заявил медиа-эксперт Егор Гринев.

По мнению Гринева, два главных политических вложения Ахметова потерпели полное фиаско: «Рейтинг «Оппоблока» - на нуле, как и рейтинг полностью зависимой от олигарха «Радикальной партии Ляшко». Не помогло им и полное

сопровождение канала «Украина». В то время, как рейтинг ОПЗЖ резко вырос, в том числе и благодаря медиа поддержке трех телеканалов: «112», «Зик» и «Нюсван».

Ахметов выводы сделал и запустил свою информационную платформу: «Украина 24» и вел переговоры о покупке телеканала «Наш». В результате на канал «Наш» вошел партнер и соратник Ахметова – Вадим Новинский, который полностью финансирует этот канал. Ахметов решил ослабить каналы Медведчука зайдя на их поле – информационное вещание. Но для успеха нужна студия и узнаваемые лица. Ведущих переманили с каналов Медведчука: Василий Голованов, Наташа Влащенко и ряд других, переменили место работы, но не формат вещания. Практически все проекты «Украина 24» дублируют подобные проекты каналов «112» и ко.

Студию для «Украина 24» взяли у фактически подконтрольного канала «Наш», где снимается шоу Голованова, что напрямую говорит о том, что у Ахметова теперь два подконтрольных информационных вещателя. Из последних новостей, это переход со «112 Украина» на канал Ахметова-Новинского «Наш» дуэта Анны Степанец и Владимира Полуева.

Кроме того, Ахметов платит Нацкорпусу за пикеты под каналами Медведчука, видимо, считая, что это напугает журналистов и передаст нужный сигнал владельцам».

«Таким образом, Ахметов продолжает политику «скупки» узнаваемых медиа лиц для «накачки» своих каналов. Однако, кажется, что после провала на местных выборах, финансирование этих каналов срежется если не полностью, то значительно. И, возможно, ведущим придется проситься назад. Ведь проект Медведчука строится не от выборов к выборам – а надолго. В отличие от Ахметова, задача которого – сиюминутный интерес» - отметил эксперт.