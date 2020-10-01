Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел COVID-19

Экспресс- и ПЦР-тест у него были отрицательными.

О своей болезни народный депутат сообщил в Facebook. Он написал, что она у него проходит очень своеобразно.

Симптомов, кроме температуры, не было. Но сразу, как только она поднялась, он сделал и экспресс-, и ПЦР-тест. Оба были отрицательными.

После этого обратился к пульмонологу, так как он обязан обращаться к нему в таких случаях. "Мне сделали компьютерную томографию с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался", – написал Корниенко. Из симптомов добавились только ухудшение обоняния и вкуса. Кашля не было.

Через несколько дней сдал ИФА-тест, который показал наличие антител.

"Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР-тест ничего не показывает, а потом антитела есть", – резюмировал Корниенко. И добавил, что "если вы окажетесь в подобной ситуации, то лучше исходить из "презумпции коронавируса" и самоизолироваться".

Состояние политика стабильное, он проходит лечение дома.

Напомним, глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил положительный тест на COVID-19. Также коронавирусом заразился депутат от "Слуги народа" и олимпийский призер Жан Беленюк.