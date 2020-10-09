Шесть парков и заказников будут переименованы в рамках декоммунизации, – Кабмин
Названия изменят паркам в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.
Кабмин одобрил переименование шести территорий и объектов природно-заповедного фонда в рамках декоммунизации, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
"Кабмин принял проект постановления о переименовании некоторых территорий и объектов природно-заповедного фонда. Речь идет о переименовании 6 территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях в связи с необходимостью выполнения законов Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики и "О географических названиях", – сказал Мокан.
В частности, Кабмин одобрил переименование:
- парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия Октября" в "Парк им.Н.Я. Гольденберга";
- парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.Ленина" в "Парк им.И.Гегельского;
- парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Центральный парк культуры и отдыха им.Горького" в "Центральный парк им. М. Леонтовича"; лесного заказника общегосударственного значения "Марксова дубина" в "Брацлавская дубина".
- В Запорожской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк Горького" будет переименован в "Парк Новоалександровский".
- В Черкасской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия советской власти" будет переименован в "Парк Сосновый бор".
Напомним, "Ленины" в Одесской области продолжают привлекать внимание. Так, например, в селе Зализничное необычно "декоммунизировали" один из памятников вождю СССР, который до недавнего времени оставался нетронутым. Ему надели ведро на голову и превратили в памятник болгарину.