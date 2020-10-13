Новый Буг в Николаевской области на грани экологического бедствия, – "За майбутнє"

Город Новый Буг в Николаевской области оказался на грани экологической катастрофы из-за фактического отсутствия очистных сооружений. Еще в 1990-х годах были полностью вырезаны трубы, и с тех пор система не работает. Об этом заявил кандидат в мэры Нового Буга от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Виталий Крикун.

"Если бы было желание и средства, проблему уже давно бы решили. Очистные сооружения почти разрушены, коллекторы не работают, в результате в городе стоит неприятный запах", – сказал он.

По его словам, ряд жилых домов, колледж и местная больница отключены от централизованной канализации. Сточные воды спускаются в пруд, вызывая гибель рыбы. Бывшая зона отдыха стала местом экологического бедствия.

Как отметила руководитель Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова, ориентировочная стоимость решения проблемы Нового Буга – 10 млн грн. Но небольшой городок, с бюджетом в 100 млн грн в год, не может себе позволить такие расходы.

"Можно ли что-то сделать? Да! У нас есть государственный фонд регионального развития, есть народные депутаты. Однако и местная власть, и правительство либо не дорабатывают, либо не понимают последствий, к которым может привести небрежность в таком вопросе", – сказала Ирина Суслова.

И добавила, что "проблему нужно решать немедленно, а это возможно сделать, установив систему "Биотал" в отдаленных районах, где нет централизованной канализации".

"Совместными усилиями можно добиться выделения финансирования, но для этого Новому Бугу нужны эффективные местные власти, которые возьмут инициативу в свои руки", – заявила она.