Зеленский 20 октября выступит с обращением к Раде, – Мендель

Зеленский должен был выступить в Раде в апреле, однако из-за ухудшения пандемической ситуации послание было перенесено.

Президент Владимир Зеленский 20 октября выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием относительно стратегических направлений развития государства. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель.

"20 октября президент Владимир Зеленский обратится в парламент с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны", – сказала Мендель.

По словам пресс-секретаря, Зеленский должен был выступить в Раде в апреле, однако из-за ухудшения пандемической ситуации послание было перенесено.

Отметим, в этот день планируется голосование за бюджет-2021, сообщил замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не единожды предупреждал нардепов: носите маски, соблюдайте дистанцию, следуйте правилам карантина. Угрожал даже штрафами по 17 тыс. грн, но тщетно. Спустя месяц работы после летних каникул минимум у десяти парламентариев подтвердился COVID-19. В этой связи 30 сентября ВР отменила пленарные заседания до 20 октября.