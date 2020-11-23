Лагеря для врагов. Как в Украине будут содержать иностранных агентов

На 6 год войны во власти предложили создать спецпоселения для военнопленных и тех, кто работает в интересах страны-агрессора. Фокус разобрался, у кого наибольшие шансы туда попасть.

В ноябре Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о военнопленных и интернированных лицах в Украине. Документ нацелен урегулировать их пребывание в стране в военное время. В пояснительной записке говорится, что проект закона разрабатывался в соответствии с нормами Женевской конвенции о защите жертв войны, утвержденной в 1949 году. Ее первый вариант, принятый в 1929-м, стал основой обращения с военнопленными в период Второй мировой войны.

Украина присоединилась к Конвенции в 2006 году, но нормативную базу для ее реализации до сих пор не приняла, поскольку ранее военных конфликтов не имела. Все изменила война между Россией и Украиной. Необходимый законопроект разработали в правительстве. Российские СМИ назвали его попыткой без повода преследовать россиян.

Михаил Забродский, народный депутат от "Европейской солидарности" и член оборонного комитета Верховной Рады, говорит Фокусу, что все не так страшно, как рассказывают в России, и принимать закон нужно было еще в начале войны с РФ.

Кому это надо

В случае принятия под действие документа подпадут не только военнопленные, но все, кого Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрит в подготовке провокаций в интересах страны-агрессора. Речь идет обо всех странах, с кем воюет или будет воевать Украина. В полную силу нормы закона смогут применять при введении военного положения или особого периода, который в Украине действует с весны 2014 года.

Для реализации закона необходимо 62 млн грн

Предполагается, что интернированные лица — те, кто представляет угрозу национальной безопасности страны. Определять их будет СБУ. Параллельно сбором информации займется Национальная полиция, которой все госорганы обязаны предоставлять доступ к данным о людях, которыми заинтересовалась полиция. Ответственным за расселение, охрану, содержание и учет пленных и интернированных лиц хотят назначить Генеральный штаб Вооруженных сил.

Предполагается, что интернированных граждан будут задерживать и принудительно поселять в отведенных под это местах. Их поиском Кабмин займется вместе с региональной властью. Охрану таких поселений хотят возложить на Национальную гвардию. Основным перевозчиком интернированных граждан и военнопленных к местам расселения станет Укрзализныця.

У попавшего в поле зрения правоохранителей будет право в суде оспорить присвоение статуса интернированного. Можно этого и не делать, а дождаться отмены военного положения или особого периода. В таком случае все интернированные граждане автоматически освобождаются из мест содержания.

Российские СМИ будущие спецпоселения прозвали концлагерями. Народный депутат Забродский с таким определением не согласен. "Это не будет лагерь с вышками и пулеметами. Не будет это и в виде тюрьмы", — комментирует он Фокусу, но и альтернативных вариантов назвать не может.

По расчетам Кабмина, для реализации закона необходимо почти 62 млн грн. Это если будет 300 военнопленных и 300 интернированных лиц, в том числе детей. Из этой суммы 57 млн грн — на их питание, одежду, зарплату и т. п. Правительство также хочет создать Национальное информационное бюро, которое будет вести учет данной категории граждан. Доступ к нему получат другие госорганы и представители Международного комитета Красного Креста.

Опасная инициатива

Законопроект с громким названием мало заинтересовал не только украинцев, но даже народных депутатов из профильного комитета ВР. Большинство из них, как выяснил Фокус, не в курсе правительственной инициативы.

То же касается Министерства обороны, которое разрабатывало документ. В пресс-службе ведомства заявили, что не имеют к нему отношения, и посоветовали обратиться в Генштаб ВСУ. Но там Фокусу также заявили, что это не их дело.

Комментировать отказался и Василий Мокан, представитель Кабмина в парламенте, нардеп от "Слуги народа". Мотивировал тем, что еще не ознакомился с наработками правительства.

Молчанием официальных лиц пользуются не только российские, но и пророссийские украинские СМИ. Они утверждают, что после принятия закона граждан РФ будут без разбору задерживать и селить в "гетто". Туда же, по мнению российских пропагандистов, на перевоспитание будут отправлять жителей Донбасса и Крыма с паспортами РФ.

Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В случае принятия закона СБУ получит широкие полномочия определять тех, кого принудительно будут свозить в спецпоселения. Именно в этом, по мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, кроется ключевая опасность документа. Он уверен, что такими полномочиями спецслужбы могут воспользоваться для политической расправы с оппонентами власти. Особенно в нынешний особый период, когда СБУ благодаря инициативе правительства рискует стать карательным органом.

О правовых неопределенностях законопроекта говорит и народный депутат Михаил Забродский. Отмечает, что в законопроекте достаточно расплывчатых формулировок. К примеру, СБУ обязана сообщать в Генштаб ВСУ о лицах, которые могут нести "потенциальные военные угрозы нацбезопасности Украины", но какие именно это угрозы и по каким критериям их будут определять — в законопроекте не написано.

Подобные инициативы, считает военный эксперт Олег Жданов, могут расценить как подготовку к войне. Но это не так. По его словам, принять закон необходимо для того, чтобы отечественное законодательство соответствовало международному.

В парламенте на этот счет мнения разделились. К примеру, во фракции "Голос" Фокусу заявили, что еще не определились с позицией, а Сергей Шахов из депутатской группы "Довира" заявил, что голосовать за "инфильтрационные лагеря" не собирается. Сергей Левочкин, депутат "Оппозиционный платформы — За жизнь", в комментарии Фокусу говорит, что такие законопроекты — последний шанс власти заручиться поддержкой националистических сил.

Пока что документ не включен в сессионную повестку парламента, но Михаил Забродский прогнозирует, что в первом чтении его примут еще до конца этого года.