Медведчук заявил, что Майданы превратили Украину в колонию

"Майданы 2004 и 2014 годов полностью воплотили в жизнь планы Запада по лишению Украины ее суверенитета, превращению нашей станы в бесправную колонию. а украинцев в бессловесных рабов заокеанских хозяев", – заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя отмечаемый 21 ноября День достоинства и свободы.

Медведчук подчеркнул, что "отмечать этот "праздник" в центре Киева собрались лишь несколько десятков людей. Таким образом украинский народ дал свою суровую оценку тем событиям, а люди наконец-то прозрели и поняли, что произошедшее отбросило страну на десятилетия назад".

"После "оранжевой революции" 2004 года – года, в котором рост экономики составил рекордные 12,4%, в 2005-м после прихода к власти Ющенко и в результате "оранжевого" потрясения произошел обвал с 12,4% до 2,6%. Именно в 2005 году начался развал страны и ее экономики, после первых потрясений, от которых Украина так и не отошла. Затем новый удар, нанесенный событиями 2013–2014 годов, когда страна впоследствии, при Порошенко, стала бедной, а при Зеленском превратилась в нищую", – заявил он.

"На данный момент, по сравнению с 2013 годом, госдолг Украины вырос на 302%, более чем на 800% выросли тарифы на коммунальные услуги, а долги населения из-за этого увеличились на 349%, цены на продукты питания выросли на 241%. При этом прожиточный минимум сократился на 49,4%, минимальная пенсия уменьшилась на 49,3%, а среднемесячная заработная плата выросла аж на 3,3% в долларовом эквиваленте (в 2013 году была $408, стала $422)," - утверждает Медведчук.

"Вернуть Украине свободу и достоинство можно лишь победив трех главных врагов нашей страны, которые как раз и порождены событиями 2004 и 2014 годов: деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию. Если мы не остановим эти процессы сползания, хаоса и разрушения, то Украина прекратит существовать как государство", – подытожил он.