Президент назначил главу Сумской ОГА

В прошлом Василий Хома занимал должность заместителя Харьковской облгосадминистрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №509/2020 от 23 ноября.

"Назначить Хому Василия Васильевича председателем Сумской областной государственной администрации", – сказано в документе.

Кроме этого, указом №508/2020 президент освободил Сергея Пахольчука от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА.

Василий Хома родился в Стрийском районе Львовской области. В 1998 году его избрали депутатом Харьковского горсовета, с 2002 по 2005 был советником главы Харьковской облгосадминистрации, с апреля 2010 по ноябрь 2014 года – заместителем председателя и руководителем аппарата Харьковской облгосадминистрации (большую часть этого промежутка времени Харьковскую ОГА возглавлял Михаил Добкин).

Также Хома возглавлял антикризисный центр по поддержке семей погибших и обеспечению работы комиссии по расследованию авиакатастрофы малазийского "Боинга" в 2014 году.

Отметим, 4 ноября на заседании Кабмина было принято решение убрать с должностей губернаторов Одесской (Маскима Куцого), Ивано-Франковской (Виталия Федорова) и Сумской (Романа Грищенко) областей.