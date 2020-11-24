Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет работать с 1 января

Зеленский считает, что соглашение поможет увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов.

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Прекрасная новость, Биньямин Нетаньяху", — написал Зеленский.

[ + – ]

Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было подписано еще 21 января 2019 года.

Соглашение о ЗСТ включает в себя:

отмену ввозных пошлин для около 80% украинских промышленных товаров с момента вступления соглашения в силу;

новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, ведь отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичном инвестиционном импорта;

увеличение израильских инвестиций в промышленность, АПК, высокотехнологичные секторы, ИТ, инновации;

новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль, а украинские производители присоединятся к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости.

Израиль стал 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о ЗСТ.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", – говорил Зеленский на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином. На конец 2018 года товарооборот между двумя странами составлял $1 млрд.