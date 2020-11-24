Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет работать с 1 января
Зеленский считает, что соглашение поможет увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов.
Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Прекрасная новость, Биньямин Нетаньяху", — написал Зеленский.
Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было подписано еще 21 января 2019 года.
Соглашение о ЗСТ включает в себя:
- отмену ввозных пошлин для около 80% украинских промышленных товаров с момента вступления соглашения в силу;
- новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, ведь отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичном инвестиционном импорта;
- увеличение израильских инвестиций в промышленность, АПК, высокотехнологичные секторы, ИТ, инновации;
- новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль, а украинские производители присоединятся к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости.
Израиль стал 46-й страной, с которой Украина подписала соглашение о ЗСТ.
"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", – говорил Зеленский на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином. На конец 2018 года товарооборот между двумя странами составлял $1 млрд.