Депутаты решили обсуждать выход из "кризиса с КСУ” непублично, – Совгиря

Законопроекты, необходимые для выхода из кризиса, должны быть разработаны до 1 декабря.

Состоялось первое заседание рабочей группы, созданной в Верховной Раде для поиска выхода из кризиса, вызванного отменой Конституционным судом Украины (КСУ) электронного декларирования. На нем решили все рабочие дискуссии сделать закрытыми.

Зампред группы и представитель ВР в КСУ Ольга Совгиря сказала только о том, что группа решила "безотлагательно" приступить к рассмотрению трех блоков вопросов: восстановление статьи Уголовного кодекса, касающейся ответственности за представление заведомо недостоверных деклараций; восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения КСУ и усовершенствование законопроекта о КСУ.

"Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, мы выйдем с более конкретной информацией", – заверила депутат.

Напомним, что эта рабочая группа была создана 17 ноября. Она до 1 декабря 2020 года должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающихся электронного декларирования и организации деятельности КСУ.

Создать такую группу предложил спикер Дмитрий Разумков 16 ноября в ходе заседания согласительного совета ВР. При этом он заверил, что его законопроект № 4304 остается актуальным. Все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, которые касаются восстановления электронного декларирования.