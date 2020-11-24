Андрей Богдан: Медведчук – "вечный политик"

Экс-глава Офиса президента считает, что Медведчук имеет высокий процент украинского электората.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором охарактеризовал лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Интервью было опубликовано в издании "Новое Время".

Богдан считает, что Медведчук имеет высокий процент украинского электората и довольно большое влияние, как политика в обществе: "Медведчук никогда не был и не будет бизнесменом. Он всегда был именно политиком. Он видит мир по-своему, я с ним во многом не согласен, но он никогда не прекращал быть политиком. Самая точная его характеристика – "вечный политик"".

Отношения Виктора Медведчука и российского президента Владимира Путина надо использовать только во благо страны, утверждает Богдан: "Наверное, [Путин и Медведчук] понимают друг друга с полуслова и у них есть какая-то дружба, общие интересы. Что-то их объединяет. Наверное, [Медведчук] может его убедить сделать шаг назад. Я бы постарался [использовать Медведчука в этих целях], но у Медведчука очень одиозная [репутация] для общества в Украине, хотя он имеет довольно высокий процент электората".