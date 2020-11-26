Украина вышла из договора СНГ о проведении антимонопольной политики

В ОП заявили, что в документе есть механизмы, благодаря которым другие страны СНГ могли навредить экономическим интересам Украины.

26 ноября вступил в силу Закон №995-IX, которым Украина вышла из Договора Содружества Независимых Государств о проведении согласованной антимонопольной политики. Он был принят на заседании ВРУ 5 ноября.

"Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств в г. Москве 25 января 2000 и ратифицированного Законом Украины от 16 января 2003 года № 449-IV", — гласит текст Закона.

В Офисе президента объяснили, что выйти из договора решили, поскольку в документе прописаны механизмы обмена сведениями, которые могут быть использованы другими государствами СНГ против интересов Украины. В частности, члены Содружества могли бы осуществлять торгово-экономическое давление на Украину.

"Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам", — отметили в ОП.

Отметим, курс на выход из СНГ Украина взяла еще в 2014 году.

В конце августа 2018 года Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ. В июле 2019 года украинская сторона заявила о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ и окончательно покинула координационные органы Содружества. Сразу после этого Кабмин вышел из оборонного соглашения стран-членов СНГ, а вслед за этим – из договора об охране секретов изобретений СССР.

А в июле 2020 года Украина разорвала сразу два договора с СНГ, которые касались гуманитарного сотрудничества.