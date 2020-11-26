Послом США в Украине может стать Мари Йованович, – нардеп от "Слуги народа" Чернев

Депутат считает, что в таком случае российским агентам мало не покажется.

Депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что Мари Йованович может вернуться в Киев в качестве посла США в Украине, а посол, которого уже утвердили, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, будет заменен.

Об этом нардеп сказал изданию Цензор.НЕТ.

"Согласно моим источникам, Байден будет настаивать на восстановлении и усилении антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Скорее всего, посол, которого уже утвердили, будет заменен, и в Киев может вернуться Мари Йованович, которая и займется поддержкой неправительственных организаций, борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине" , – сказал Чернев.

Он считает, что такое назначение будет означать конец российскому влиянию в Украине.

"Российских агентов влияния будут нейтрализовать усилением санкций, замораживанием счетов и уголовными делами", – сказал Чернев.

Он отметил, что вероятный президент США Джо Байден заявил, что его позиция по Украине остается неизменной.

"А именно: в нашей стране должна продолжаться борьба с коррупцией; Украине должна быть оказана помощь, в том числе и летальное оружие; необходимо продлить санкции против Российской Федерации, пока она не вернет захваченные территории", – сказал нардеп.

Напомним, комитет Сената США по иностранным делам утвердил кандидатуру генерала Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности 20 мая 2020 года, за три месяца до официального завершения своих полномочий.

Перед этим сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента.

Также адвокат Трампа Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла США в Украине. Он обвинил Йованович в "поиске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в президентской кампании Трампа".