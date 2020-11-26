У Зеленского есть видение, как прийти к миру, и мы к этому идем, – замглавы ОП

Кирилл Тимошенко не стал конкретизировать, в чем заключается видение президента.

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору интернет-издания ГОРДОН Алесе Бацман заявил, что Украина движется к достижению мира на Донбассе, хотя не так быстро как хотелось бы.

"У президента Зеленского есть свое видение, каким образом как можно быстрее прийти к миру. Мы к этому идем. Не так быстро как всем этого хочется, и не так быстро как мы хотели. Но оно же не рассосется", – сказал Тимошенко.

Он добавил, что раскрывать мирный план действий нельзя, потому что тогда теряется смысл встречаться в рамках саммита "Нормандской четверки".

"Если ты вышел к нации и сказал: "Я еду вот с этим", – это уже в принципе не переговоры, ты их уже провел: сделал это обращение и открыл все карты", – сказал Тимошенко.

Напомним, в интервью британскому журналисту Стивену Сакуру Владимир Зеленский открыто признал, что не выполнил свое обещание установить мир в стране и вернуть захваченные территории Донбасса. Более того, по словам президента, Киев не готов пойти на выполнение минских соглашений в части автономного статуса для Донбасса и проведения там выборов, до момента передачи под контроль Украины восточной границы.