В Житомире главой облсовета избрали "слугу народа"

Владимир Федченко пока что единственный спикер областного совета в Украине из тех, кто прошел по спискам "Слуги народа".

Житомирский областной совет избрал своим председателем члена партии "Слуга народа" Владимира Федоренко.

Как сообщается на сайте облсовета, Федоренко избрали на заседания первой сессии нового состава совета, в пятницу, 27 ноября, путем тайного голосования. За слугу народа отдали свои голоса 53 депутата из 64-ех принимавших участие в голосовании.

Новый глава Совета принял присягу, поблагодарил депутатов за оказанное доверие и заявил, что надеется на слаженную работу всего депутатского корпуса ради интересов общества.

"Планка поднята высоко, но вместе мы сможем достичь еще больших высот. Депутатами прошлого созыва было сделано много. Но в следующие пять лет именно от нас с вами зависит будущее жителей Житомирщины", – заявил Федоренко, выступая на первом собрании Житомирского облсовета VIII созыва.

До своего избрания Федоренко был первым замом главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко. Таким образом руководителю президентской вертикали в области удалось не только "провести" своего заместителя в состав облсовета, но и обеспечить создание коалиции депутатов, способной принимать решения, инициированные партией большинства.

В частности, новый состав Совета восьмой каденции выглядит так: "Слуги народа" – 11 депутатов; "Европейская солидарность" – 9 депутатов; "Наш Край" – 9 депутатов; "ОПЗЖ" – 7 депутатов; "За майбутнє" – 7 депутатов; "Батькивщина" – 6; "Пропозиция" – 6; "Радикальная партия Олега Ляшко" – 5 депутатов; "Сила и честь" – 4 депутата.

По итогам местных выборов 25 октября Житомирская область вошла в четверку самых "зеленых" регионов страны. Кроме нее, большинство в областных советах "слугам" удалось завоевать в Днепропетровской, Сумской и Черновицкой областях.