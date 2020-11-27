Айна Тимчук назначена губернатором Харьковской области

До назначения на должность Тымчук работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук главой Харьковской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №522/2020 глава государства подписал сегодня, 27 ноября.

"Назначить Тымчук Айну Леонидовну председателем Харьковской областной государственной администрации", – говорится в тексте указа.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Айне Тымчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на посту. Он выразил надежду, что под ее началом регион достигнет новых ступеней развития.

Айна Тимчук Родилась в 1973 году в Днепропетровске (сейчас – Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета.

С 2003 по 2006 год – заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва.

В 2010-2014 годах – заместитель харьковского городского головы.

В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.

Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Другим указом, №521 от 27 ноября Владимир Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Алексея Кучера.